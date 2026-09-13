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Пръстен на султан за Е145 000

Пръстен на султан за Е145 000

Пръстен, носен от известния Типу Султан беше продаден за 145 000 евро, или 10 пъти по-скъпо от предварително обявената на търга цена. Уникалното зла...

27 май | 21:50
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