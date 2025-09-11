Продължават да возят Радев като Султана на Бруней

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред гласува на първо четене промени в Закона за Национална служба „Охрана“ (НСО), внесени от Калин Стоянов, депутат от ДПС-НОВО НАЧАЛО.

Промените предвиждат да отпадне функцията на НСО да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента. В предложението за законодателни промени се предлага да бъде отменена т.14 в чл. 14 ал. 1 от закона.

Точката за разглеждане на законопроекта бе гласувана допълнително при приемане на дневния ред за заседанието. Тя бе приета с осем гласа „за“, един „против“ и трима „въздържал се“ , без дебат.

При представянето на промените Калин Стоянов заяви, че транспортното осигуряване на администрацията на президента е напълно ненужна привилегия.

Той добави, че подобна уредба е предвидена само за администрацията на президента, като няма такава за администрацията на Народното събрание и Министерския съвет.

Също така отбеляза, че служителите от администрацията не попадат в обхвата на охраняваните лица по закона, но всички те с тази разпоредба се приравняват по привилегии с изчерпателно изброените в чл. 21 от закона, които имат право на специализиран транспорт.

Калин Стоянов припомни, че на 10 август „всички станахме свидетели на необяснимо до-ден днешен внушителен кортеж, с който президентът се придвижваше в морската столица Варна“, а на снимки и клипчета се е вижда, че кортежът е наброявал четири леки автомобила, два джипа и един микробус, отделно съпроводени с ескорт от полицията, което е наложило блокирането на улици и светофари.

По думите му никой не е отговорил на въпросите, включително и на официално запитване, кои са били охраняваните лица, какви са били заповедите и дали е имало заповед за такъв кортеж.

"Службата НСО чрез тази т.14 се използва за транспорт на незнайно какъв брой хора от администрацията на президента, аз считам, че това е недопустимо, крайно време е да сложим точка на това разхищение", подчерта Стоянов.

След като внушителният кортеж на Радев задръсти Варна през август, Калин Стоянов написа във Фейсбук:

"Роднини и приближени на президента Радев ползват колите на НСО като частен таксиметров превоз, ползвайки държавните ресурси. Огромният брой служители на „Дондуков“ 2 се ползват с привилегията за безплатен транспорт, осигуряван от държавата. На това трябва да се сложи точка! На практика президентът Радев е превърнал НСО във финансирана от бюджета таксиметрова компания за собствената си администрация. Радев, който непрекъснато говори за кражби, грабежи и далавери, с едно изречение в закона осигурява ежедневни привилегии на служителите си за сметка на всички български граждани.

На базата на едно изречение в закона цялата администрация на президента получава право да използва автомобилите на НСО и шофьорите на службата. По този начин тези лица се приравняват по привилегии с изчерпателно изброените в чл. 21 от закона, които имат право на специализиран транспорт: членовете на Министерския съвет, Конституционния съд, заместник-председателите на Народното събрание, председателите на ВКС и ВАС, кметът на столицата, както и бивши председатели на НС, премиери, президенти и представители на международни организации.

Дни по-късно Калин Стоянов отправи и официално запитване до държавния глава във връзка с кортежа, който го съпровожда по събития. Според него той наброява неоправдано много автомобили и служители на НСО.

Стоянов систематизира искането си за информация към Румен Радев в няколко точки:

1. На какво основание на 10 август кортежът, с който се придвижвал в град Варна, наброява общо 7 превозни средства?

2. Има ли заповед на началника на НСО или друго длъжностно лице от Националната служба за охрана кортежът да бъде в този вид, или разпореждането идва от друго място?

3. В кортежа били ли са превозвани други лица с висока степен на застрашеност, което да е наложило предприемане на допълнителни мерки за сигурност?

4. Освен официални лица, в придружаващите автомобили, движещи се при специален режим, пътували ли са други граждани, служители от администрацията на президентството, близки, приятели или роднини и ако да, на какво правно основание?

5. Каква е точната бройка на служителите от НСО, командировани на родното Черноморие, за да се грижат за Вашата безопасност?

Отговор на тези въпрос и до днес няма.

По време на заседанието вътрешната комисия одобри и законопроекта за ратифициране на Протокола между правителството на Република България и правителството на Румъния за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за трансгранично полицейско сътрудничество по наказателноправни въпроси, подписано във Видин на 19 май 2009 г., подписан на 16 юни 2025 г. в София и на 18 юни 2025 г. в Букурещ.

