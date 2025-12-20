Топ психолог обяви диагнозата. Новата зараза сред политиците

Градусът на маниакалност, който беше зададен от Асен Василев, когато влезе в Комисията по бюджет и финанси, нараства. Така психологът Росен Йорданов описа политическата ситуация в момента. Според него истинската битка е между демокрацията и популизма.

“Популизмът е да казваш на хората онова, което искат и да им казваш, че е възможно. Популизмът е нещо, което никога не съгражда нещо по-добро”, обясни той в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по Нова нюз.

“Очевидно маниакалността расте и е заразна. Нараства сексуалният апетит, нараства агресията, нараства маниакалното величание на собствената ти личност, нараства куражът ти. И в крайна сметка виждаме, че това е заразно. И Мирчев видях, че се прави на батка пред един кабинет, сега виждам Радостин Василев, който се изяви като боксьор”, коментира той сблъсъкът между лидерът на МЕЧ Радостин Василев и депутатът от "ДПС-Ново начало" Гюнай Далоолу.

“Ще стигне до там, че ще проличи, че тези, които крещят: “Мутрите вън!”, всъщност носят мутрите в себе си. Бяхме свидетели на това нажежаване на обстановката през цялата година. Изненадата не е в това, че тези хора ескалираха толкова. Изненадата е в самопрострелването, което направи правителството, като даде повод на иначе беззъбите вълнения през годината”, смята Йорданов.

По думите му през тази една година всяка случка беше преекспонирана, хиперболизирана, агравирана.

Но никога нямаше да се стигне до падането на правителството и развихрянето на тези асоциални прояви, ако не се беше случил този бюджет, който събра несъбираемото

“Идеята е това да се поддържа още известно време, за да може да се даде време на този, за когото работят, или на хората, които стоят зад него. Има предвид човека, който обитава “Дондуков 2”, коментира психологът, визирайки президента Румен Радев.

