Социолог: Радев се надява на това

Много повече са неизвестните, отколкото известните. Това коментира относно предстоящите избори социологът Димитър Ганев в предаването „Лице в лице“ по bTV.

"Но, започвайки с интервюто, което току-що беше проведено (с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов – бел.ред.)... виждат се напълно ясно две линии", каза той.

„Едната линия - успехите в управлението, еврозоната, Плана за възстановяване и устойчивост, дипломатическите успехи и разбира се, международните контакти на Борисов, които той демонстрира съвършено ясно, което и неговия политически актив, без всякакво съмнение, което е конкурентно предимството, да кажем. Второто нещо, което направи впечатление, той не го каза, но именно мълчането по този въпрос според мен е ключово. А именно - никакви атаки спрямо основен политически опонент, който вече е на партийния терен - Радев, разбира се. И тук, Борисов, бидейки опитен играч, 25 години в политиката, добре си дава сметка, че най-големият ресурс на Радев, който би могъл да го изстреля напред, е именно наказателният и протестният вот. Това е огромният ресурс, за който всеки се бори от новите политически сили, не от сега, а от последните няколко години“, обясни социологът.

„Атаката срещу Радев, ще го легитимира като политическата алтернатива, а това е самият подарък, който може той да получи и на който вероятно се надява, което да направи разказа сравнително лесен за него – статукво-промяна, това са моите опоненти, а това съм аз, което да мобилизира съответно протеста и наказателния вот“, заключи той.

По думите му заради това тази предизборна кампания няма да мине в силно конфронтационен стил. И даде пример с интервюто на Румен Радев пред обществената телевизия, което сравни с участието на Бойко Борисов в „Лице в лице“ по bTV.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com