И Костадинов влезе в ТикТок. Пусна ВИДЕО за Цънцарова

Цънцарова била уволнена от bTV. Да ви кажа честно – късно я уволниха, защото Цънцаренко, както е известна сред колегите си, е всичко друго, но не и журналист. Това заяви лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов във видео, което публикува в "ТикТок".

Ето какво още казва той по повод слуховете, че водещата на сутрешния блок "Тази сутрин" е била уволнена.

"Стана ми смешно като гледах протеста в нейна защита – 100-на души отчаяни грантаджии, соросоиди, еничари, долнопробни жълтопаветни утайки, всякаква измет – софийски безработни, нископлатени, зле окъпани, с мазни коси.

Просто, какво да ви кажа – най-отчаяната софийска паплач се беше събрала там, за да подкрепи цензурата в медиите, защото когато протестират за това, че Цънцаренко била уволнена от телевизията, забравят, че същата тази Цънцаренко не кани представители на "Възраждане" вече повече от една година.

От октомври миналата година ние не сме присъствали в ефира на bTV. Когато говорим за подобни пропагандисти, а не журналисти, трябва да казваме истината такава, каквато е.

Цънцаренко не е журналист, тя е пропагандист. Тя е еднопосочна радио точка, тя е кадър на ПП-ДБ, тя е активист и пропагандист. Мястото й е извън телевизията, независимо дали е частна или държавна.

Като много иска да пропагандира, да си направи канал в Youtube и "ТикТок" и да видим колко човека ще я гледат. От сега мога да се обзаложа, че няма да са повече от близките й роднини и соросоидните жълтопаветни еничари в София."

