„Възраждане“ се разграничи от Радев! Ето кое ги разделя

Позициите на „Възраждане“ и на вече бившия президент Румен Радев започват ясно да се разминават, като основната линия на разделение минава през темите за Европейския съюз и еврозоната. Това заяви пред БНР заместник-председателят на „Възраждане“ и на парламентарната й група Петър Петров.

По думите му Радев вече заявява отчетливо проевропейски позиции, включително за по-дълбока интеграция в ЕС и присъединяване към еврозоната – политики, които влизат в директен конфликт с платформата на „Възраждане“. Петров подчерта, че партията остава твърдо за запазване на лева, против американските военни бази в България, против членството в НАТО и срещу икономическите санкции за Русия. „Това са позиции, по които виждаме ясно различие с Радев“, каза той.

Въпреки това от „Възраждане“ не затварят напълно вратата за диалог, но поставят условия. Петров заяви, че е редно първо да се види предизборната платформа на президента и да се проведат реални дебати. „След изборите е добре дошъл на преговори при нас, ако приеме нашите позиции – те са известни“, каза той, с което на практика очерта твърда граница между партията и държавния глава.

Заместник-председателят на „Възраждане“ бе категоричен, че формацията не вижда никаква възможност за сътрудничество след изборите с ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ. Той насочи особено остри критики към ДПС, като заяви, че „няма добро ДПС“ и че Ахмед Доган е човекът, изградил Делян Пеевски, който впоследствие е погълнал партията.

Петров изрази и прогноза, че предсрочните парламентарни избори могат да се проведат най-рано на 19 април. Той подчерта, че „Възраждане“ са против законопроекта за промени в Изборния кодекс, който предвижда въвеждане на скенери и промени в избирателните списъци.

По темата за служебното правителство депутатът заяви, че за „Възраждане“ най-приемливият вариант за служебен министър-председател е Андрей Гюров. Той уточни, че изборът е на президента Илияна Йотова, но добави, че назначаването на различен премиер би означавало „договорка със статуквото“.

В заключение Петров коментира и въвеждането на еврото от 1 януари, като заяви, че е имало „драматизъм“ заради ръста на цените, спекулата и липсата на ефективни мерки. Така, наред с критиките към управлението, изказването му очерта и все по-ясна политическа дистанция между „Възраждане“ и президента Румен Радев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com