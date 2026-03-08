Костадинов: България не трябва да допуска чужди военни самолети

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че напрежението около сигурността на България е започнало да спада след изявление на иранския посланик, че страната ни не е цел за Иран. По думите му обществената тревога се е засилила заради информацията за американски самолети-цистерни на летище София.

Напрежението около България и позицията на Иран

Костадинов обясни пред БНТ, че призивът на „Възраждане“ за разговор с иранското посолство е направен още преди дипломатическата мисия да заяви официално, че България не представлява мишена. Той припомни, че преди това е имало предупреждения от иранска страна.

„Към момента, в който го казахме имаше недвусмислено изявление от иранския щаб, че всяка една база, която се използва за атака срещу Иран ще бъде легитимна цел, както в момента виждаме, че се случва със американските бази в Близкия изток, които виждаме, че са 100% унищожени. След като иранският посланик казва, че за тях България не представлява цел, следователно не би следвало да има проблеми.“

Според него именно присъствието на американски самолети е довело до силна обществена тревога.

„Създаде се много сериозно напрежение в обществото, надявам се сега със изказването на иранския посланик да има успокоение.“

Критики за американските самолети у нас

Костадинов заяви, че дори евентуалното преместване на самолетите на военно летище няма да реши проблема. Според него въпросът е защо подобни самолети изобщо се намират на територията на България.

„Защо да са въобще в България. Това, че са съюзници не значи, че на всяка цена трябва да дава територията си. НАТО е отбранителен, а не нападателен съюз.“

Той определи като безпрецедентно използването на гражданско летище за военни цели.

Коментар за ядрената защита от Франция

Лидерът на „Възраждане“ коментира и идеята България да попадне под ядрен чадър на Франция. По думите му Консултативният съвет за национална сигурност няма правомощия да взема подобни решения.

„В НАТО има три ядрени държави – САЩ, Франция и Великобритания. САЩ са със най-много сили. Доколкото знам французите нямат потенциална да покрият цялата територия на Европа и това желание на Макрон показва един много жалък наполеоновски комплекс. Франция отдавна не е велика сила и се е превърнала в притурка на взимане на решения извън нейната територия. Самият Макрон не се ползва със одобрение от своята собствена страна.“

Позицията му за войната в Близкия изток

Костадинов коментира и военните действия в Близкия изток, като заяви, че според него политиката на САЩ е грешна.

„Това което се случва в Близкия изток е една огромна капитална грешка на Тръмп, аз симпатизирам много на вътрешната му политика, защото се опитва да засили консервативните устои в обществото, което е може би глътка здрав разум, след десетилетия неолиберални експерименти срещу основите на човека. Но това което се случи е огромна негова грешка, която ще му коства много сериозни вътрешнополитически.“

Той добави още, че според него не е реалистично да се очаква бързо падане на властта в Иран.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com