Възраждане подаде документи за вота на 19 април

Партия „Възраждане“ внесе официално документите си за регистрация за участие в предстоящите предсрочни парламентарни избори. От формацията заявиха, че ще се явят самостоятелно и ще проведат активна кампания с цел нарастване на парламентарното присъствие и утвърждаване като водеща опозиционна сила.

Документите в Централната избирателна комисия бяха внесени от Петър Петров и Деян Николов. „Регистрирахме се с над 6000 подписа. Тръгваме със заявката да спечелим изборите и да бъдем незаобиколим фактор в управлението, както и да се борим за силна и независима България. Ще водим пряк диалог с гражданите по места и ще отстояваме последователните си позиции в и извън пленарна зала“, заяви заместник-председателят на парламентарната група на „Възраждане“ Петър Петров.

Той посочи, че листите на партията са готови и ще бъдат регистрирани в законовия срок. По думите му формацията е отворена за разговори с политически сили, които споделят нейните политики. „Всяка партия, която намери място в 52-ото Народно събрание, е добре дошла да разговаря с нас. Ако споделят политиките ни, можем да преговаряме. Няма как да седнем на една маса само с ГЕРБ или ДПС“, уточни Петров.

Заместник-председателят на парламентарната група коментира и темата за секциите в чужбина, като изрази мнение, че ограничаването им ще доведе до спад на гласовете за ДПС от Турция. Той отправи призив към българите в страната и зад граница да участват активно в изборите.

От 24 февруари партиите и коалициите могат да подават документи за регистрация в ЦИК за парламентарните избори, насрочени за 19 април. Крайният срок за приемането им е 17:00 часа на 4 март. Документите се приемат всеки ден от 9:30 до 17:00 часа в сградата на Народното събрание. За участие във вота политическите формации внасят безлихвен депозит в размер на 1278,23 евро по сметка на ЦИК в Българската народна банка.

В настоящото 51-во Народно събрание „Възраждане“, оглавявана от Костадин Костадинов, е трета политическа сила с 33 народни представители.

