Гюров привика трима министри заради скока на сметките

Премиерът Андрей Гюров свиква днес работна среща в Министерския съвет с министъра на енергетиката Трайчо Трайков, министъра на икономиката и индустрията Ирина Щонова и министъра на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева. Поводът са множеството сигнали от граждани за високи сметки за електроенергия и за цените на питейната вода.

Темата придоби острота след постъпили жалби за увеличени суми по фактури за потребление на електроенергия през януари 2026 г. В четвъртък министърът на икономиката е сезирал Комисията за защита на потребителите с искане да започнат проверки на място в офисите на трите електроснабдителни дружества в страната. Решението е взето след обстоен анализ на сигналите, постъпили в комисията от началото на годината.

В рамките на инспекциите от енергийните оператори е изискана подробна информация за администрирането на жалбите - броя на получените сигнали, кои от тях са счетени за основателни, колко са удовлетворени и по какъв начин, както и какъв е характерът на оплакванията. Изискани са също типови договори и приложимите към тях общи условия за енергоснабдяване.

На дружествата е даден тридневен срок за предоставяне на исканите данни и документи, който изтича в края на деня на 2 март 2026 г. Очаква се резултатите от проверките да бъдат обсъдени след изтичането на този срок.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com