Йотова с призив към кабинета заради войната в Близкия изток

Президентът Илияна Йотова заяви, че очаква по-цялостен пакет от помощи за българските граждани, ако войната в Близкия изток продължи със същите темпове.

"Трябва да сме готови за всякакви варианти и не само по отношение на тези 20 евро, които ще бъдат добавени от два пъти прага на бедността, а да се разработи цял един пакет, не само по отношение на компенсации за горивата, а и като цяло за покачващите се цени и борбата със спекулата", посочи Йотова и определи това като добра, но само първа стъпка.

На 15 март служебният премиер Андрей Гюров обяви пред журналисти, че правителството предприема спешна мярка срещу високите цени на горивата, като хората ще бъдат подпомогнати финансово. Днес министрите Хасан Адемов и Георги Клисурски обясниха в детайли при какви условия ще се отпуска помощта от 20 евро.

Първите стъпки на кабинета по отношение на честността на вота са окуражаващи, а затова говорят и разкритите схеми за купуване на гласове - това коментира президентът и по отношение на подготовката за предстоящия вот на 19 април.

Тя изрази надежда, че всички актуални теми, засягащи българските граждани, ще бъдат част от предизборната кампания.

Кампанията очевидно няма да бъде изградена на базата на конфликти, а на сблъсък на предложения и идеи, посочи държавният глава.

