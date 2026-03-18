Ето кой ще получава 20 евро за гориво месечно

Предлагаме програма за компенсиране на увеличените цени на горивата за физически лица – 20 евро месечно. Средствата ще бъдат предоставяни чрез Агенцията за социално подпомагане. Това обяви Хасан Адемов на заседание на Министерския съвет.

Право на тази подкрепа имат физически лица, на които средния брутен месечен доход е по-малък или равен на 652,41 евро, което представлява два пъти линията на бедност за 2025 г.

Средно месечният доход за 2024 година трябва да бъде по-малък или равен на 537,88 евро, което представлява два пъти линията на бедност за 2024 година.

"Данните за 2024 година се налага, защото все още продължава кампанията за данъчни декларации", обяви министърът.

Физическите лица трябва да притежават превозно средство на свое име, да са съсобственици или да са лизингополучатели.

Месечната компенсация ще стартира, ако три поредни дни цените на масовите горива достигнат нива от над 1,60 евро.

Очаквайте подробности!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com