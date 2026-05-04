4 дена преди на предаде властта на редовното правителство на Румен Радев, кабинетът "Гюров" предприе изненадващи и меко казано стряскащи действия, които пораждат тревожни въпроси. Докато цялото ръководство на МВР се оказа в САЩ, уж за да преговаря за визите, а всъщност да си раздава награди, които зам.-министър Анчев асм е учредил, съветникът на кабинета Христо Грозев кацна в в Бруксел. Той участва в Специалната комисия на Европейския парламент за защита на демокрацията, която ще обсъди днес данни от наблюдението за опити за външно влияние в предсрочните избори за Народно събрание в България от 19 април, предава БТА.



Сред участниците в дискусията ще бъдат служебният заместник-министър на външните работи Велизар Шаламанов и разследващият журналист Христо Грозев, се посочва в съобщение на ЕП. Отбелязва се, че последните избори у нас бяха осмите поред за последните пет години. Допълва се, че изборите са се състояли на фона на политическа нестабилност и опасения за корупция.

Темата на дебатите е хибридните атаки по време на изборите в България, което предполага обмен на мнения относно чуждестранната манипулация на информация и намеса (FIMI) по време на изборите в България.

Не е ясно, селд като кабинетът обяви проведените избори за най-чесните, какво за какви хибридни атаки стана въпрос и защо никой в България не е уведомен за това. Продължава ли порочната практика да се топи страната ни в Брюксел, особено когато у нас няма никаква информация какво се е случило. Или кабинетът "Гюров" играе опасна собствена игра?



