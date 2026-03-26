Проф. Пламен Киров разби мошениците! Гюров е като Кирил Петков

Отново се оказах прав! Ние живеем в държавата на мошениците! Андрей Гюров е като Кирил Петков - и двамата знаеха, че са в несъвместимост, но излъгаха, за да заемат поста министър-председател. Така топ конституционалистът проф. Пламен Киров коментира развръзката по казуса с Андрей Гюров - генералният адвокат на Съда на ЕС заяви, че Гюров правомерно е освободен от поста подуправител на БНБ. Това означава, че не е бил в домовата книга за служебен премиер и в момента заема поста незаконно.

"Нещата се повтарят! Един излъга, че има само българско гражданство (б.р. - Кирил Петков) и стана министър-председател. Друг знаеше много добре, че е в несъвместимост и пак стана министър-председател.



Но тъй като по казуса му нямаше решение на Върховния административен съд преди издаването на президентския указ, той ни е министър-председател", каза бившият член на Конституционния съд.

