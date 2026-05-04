Йотова свиква консултации на 5 май с всички парламентарни сили

Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с парламентарните групи в 52-рото Народно събрание на 5 май в президентската институция, съобщиха от канцеларията й.

Срещите се организират в съответствие с конституционната процедура за политически диалог. Очаква се те да очертаят позициите на партиите в настоящата политическа ситуация. След края им държавният глава ще направи изявление пред медиите.

Консултациите ще започнат в 10:30 часа с представители на „Прогресивна България“. В 11:30 часа е насрочена среща с ГЕРБ-СДС, а в 12:30 часа - с ДПС.

Следобедната част от програмата продължава в 14:00 часа с представители на „Демократична България“. В 15:00 часа президентът ще приеме „Продължаваме промяната“, а в 16:00 часа - представители на „Възраждане“.

Срещите се провеждат на фона на продължаваща политическа динамика и очаквания за следващи стъпки в управлението. Консултациите имат за цел да изяснят възможностите за политическа подкрепа и да очертаят перспективите пред институциите.

След приключване на разговорите Илияна Йотова ще излезе с официално изявление, в което ще обобщи резултатите и основните позиции на участниците.

