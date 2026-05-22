Гълъб Донев влиза в европейски дебат за парите, дълга и конкурентоспособността

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев участва в неформалното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси и в срещата на Еврогрупата в Никозия. Форумите се провеждат на днес и утре в Кипър, а в българската делегация е и заместник-министър Методи Методиев.

В центъра на разговорите са конкурентоспособността на Европа, новите финансови рискове и натискът върху публичните разходи. Срещите идват в момент, когато ЕС търси начин да отговори на геополитическите сътресения, без да подкопае фискалната си устойчивост.

На заседанието на ЕКОФИН финансовите министри ще обсъдят как европейската икономика да стане по-устойчива и по-конкурентна при променената международна среда. Акцентът е върху необходимостта ЕС да реагира по-бързо на външния натиск, на растящите разходи и на риска Европа да изостане в стратегически сектори. Разговорът ще бъде насочен към това как държавите членки могат да съчетаят инвестиции, бюджетна дисциплина и по-силна икономическа координация.

Отделна тема в дневния ред са стабилните криптовалути и ролята им във финансовата система. Министрите ще обменят мнения за основните им характеристики, икономическите функции и предизвикателствата, които те поставят пред регулаторите. Въпросът става все по-важен заради бързото развитие на дигиталните активи и необходимостта европейските институции да поддържат контрол върху рисковете за пазара, потребителите и финансовата стабилност.

ЕКОФИН ще разгледа и един от най-трудните въпроси пред ЕС - как Европа да посрещне нарастващите си нужди от разходи, без да натрупва опасни дългосрочни дисбаланси. Темата засяга едновременно отбраната, инвестициите, социалните системи и зелената трансформация. Именно затова дебатът в Никозия се очаква да очертае посоката, в която финансовите министри ще търсят обща рамка между повече разходи и запазване на бюджетната устойчивост.

В рамките на Еврогрупата фокусът ще се премести към жилищата на достъпни цени. Членовете ще споделят опит и възможни политики по проблем, който се превръща в сериозно икономическо и социално предизвикателство в редица европейски държави. Очаква се разговорът да засегне както натиска върху домакинствата, така и ефекта на жилищния пазар върху инфлацията, трудовата мобилност и дългосрочната икономическа стабилност.

