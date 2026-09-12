Донев пред ЕКОФИН: България влиза в режим на финансова дисциплина
Вицепремиерът посочи геополитическия натиск и постоянните разходи без компенсиращи приходи като причина за свръхдефицита
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Вицепремиерът посочи геополитическия натиск и постоянните разходи без компенсиращи приходи като причина за свръхдефицита
Финансовите министри обсъждат как ЕС да увеличи разходите си, без да разклати дългосрочната фискална стабилност
Спешна среща на финансовите министри от еврозоната
Това е кулминацията на задълбочен процес, включващ сериозен анализ и интензивна подготовка
На заседанието на ЕКОФИН днес ще присъстват министърът на финансите Теменужка Петкова и управителят на БНБ Димитър Радев
През декември България ще представи доклад за напредъка си по въвеждането на еврото
Една от отрицателните последици от войната в Украйна е повишаващата се инфлация
По настояване на Брюксел В ЕС обмислят правила за проследяване на виртуалните валути Нови ограничения за плащане в брой може да бъдат въведени по на...
София. Правителството одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси, формат...