Кредиторът на еврозоната с прогноза! Кога падат цените на петрола

Шефът на спасителния фонд за еврозоната Пиер Граменя излезе с отчайваща прогноза за цените на петрола и газа за Европа.

Изказването той направи веднага след заседанието на финансовите министри на страните от еврозоната.

Неговите прогнози винаги се следят с подчертан интерес, защото ръководи Европейския механизъм за стабилност, който предоставя финансова помощ на държави при сериозни кризи.

Според него няма основание да се смята, че ще има по-ниски цени на енергията в близко бъдеще и очаква те да останат високи, дори ако военните действия в Близкия изток скоро приключат.

Дори ако войната приключи утре, нейните последици, които са обхванали целия Близък изток, ще се усещат дълго време. Цените на петрола и газа ще останат високи през цялата година, което влияе на пазарната оценка на динамиката на инфлацията и общата прогноза за инфлацията, добави той.

Според него европейската икономика остава силно уязвима от външни шокове именно заради високата си зависимост от внос на енергия.

Той отбеляза, че от началото на настоящите военни действия цените на петрола са се повишили с около 40%, а тези на природния газ — с почти 90%.

Финансовите министри от Евросъюза днес се събраха на неформално заседаниев рамките на ЕКОФИН и призоваха държавите да избягват мащабни нови разходи, за да не подхранват инфлацията допълнително.

Те обявиха още, че евентуални компенсации за високите сметки ще бъдат временни и насочени само към най-уязвимите домакинства и фирми, а не към всички (както беше по време на предишната енергийна криза).

Министрите се съгласиха, че единственият начин за дългосрочно сваляне на цените е по-бързата декарбонизация и инвестиции във възобновяеми източници.

