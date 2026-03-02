Почна се! Петролът полетя, чакат се невиждани цени
Цената вече поскъпна с 10%. Основната причина е затварянето на Ормузкия проток
Говори енергиен експерт
Няма промяна в радиационния фон след ударите в Иран
Спадът в цените идва след решението на ОПЕК+ през уикенда да увеличи производството си с 411 000 бар...
Изказване на САЩ промени котировките, чака се голямата среща в понеделник
Спад в търсенето и увеличено производство в САЩ
Този ход идва на фона на несъгласието на Ангола с натиска от останалата част на петролния картел
Тази година средната цена на петрола се е установила около 85 долара за барел
Американският лек суров петрол добави 1,77 долара или 2% до 88,43 долара за барел