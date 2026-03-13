Мечта! Никола Цолов е кандидат за Формула 1

Никола Цолов е начело в класирането на Формула 2 за сезон 2026 г., след като спечели първото състезание за сезона в неделя в Мелбърн, Австралия.

Българският пилот на "Campos Racing" има 25 точки на върха в класирането, като се превърна във водеща тема на обзори и анализи, засягащи цялостното развитие на сезона във второто по сила състезание в автомобилния спорт от този клас.

Следващият старт от сезона трябва да е в Бахрейн във втория уикенд на април (11 и 12), а третият е в Джеда, Саудитска Арабия, седмица по-късно. Засега и двата са под сериозна въпросителна заради събитията в региона.

19-годишният Цолов започна сезона като номер 8 по ставки на букмейкърите за шампионска титла във Формула 2. Сега е вече №4, показва справка сред водещите къщи, предлагащи коефициенти за това състезание.

Нещо повече - името му вече се споменава не само като на един от фаворитите за крайната победа, но и като един от основните кандидати да направи стъпката към Меката на автомобилния спорт - Формула 1. Българинът мина през Формула 3, спечели си "промоция" във Формула 2 още преди края на миналия сезон със серия отлични представяния, а сега по естествен път върви към най-високото стъпало. При това - още преди да е излязъл от тийнейджърска възраст.

Големият фаворит за титлата остава Рафаел Камара (бразилец, кара за "Invicta Racing"), който стана шампион на Ф3 през миналия сезон. Отборът му пък се цели в трети пореден триумф на второто ниво, като следва впечатляваща последователност.

През 2024-а титлата бе за този тим и пилота Габриел Бортолето (също Бразилия), който в момента вече е част от Формула 1. През 2025-а първи стана Леонардо Форнароли (Италия), а днес той е резервен пилот на "Макларън" във Ф1. Пътеката е утъпкана, а Камара е използван за тестове и следен отблизо като бъдещ състезател на "Ферари" в най-елитната надпревара.

Пътят на Цолов вероятно е сходен, ако продължат страхотните представяния на българина.

Според специализираното издание "The Race", карето водещи кандидати сред пилотите във Формула 2 да изминат последната част от пътя най-бързо и скоро да са част от Формула 1, са:

- Колтън Херта (25-годишен, американец, кара за "Hitech").

Ако ще прави крачката към самия връх, това е моментът. Колтън вече е на 25, а кариерата му някак "замръзна" след успехите в Индикар. Още през 2021-ва се говореше за място в отбора на "Заубер" във Ф1, но нещата не се получиха.

Сега шансовете са големи - новакът "Кадилак" го ползва като тест пилот паралелно с участието му във Формула 2. При силно представяне през сезона, нещата изглеждат добре за Херта да стане част от Ф1 догодина.

- Рафа Камара (Бразилия, 20 г., "Invicta")

Споменатият бразилец спечели титлата във Формула 3, а сега е фаворит за нея във Формула 2. "Ферари" го вижда като огромен талант, какъвто не е имал на такава възраст от години.

Пътят му изглежда предначертан.

- Алекс Дън (Ирландия, 20 г., "Rodin")

Ирландецът завърши на пето място в генералното класиране миналия сезон, а сега е един от фаворитите за титлата във Формула 2. Всъщност, при други обстоятелства вече можеше да е част от отбора на "Ред Бул" на най-високото ниво, но скандалът с нерегламентираните преговори и договор без знанието на шефовете, подписан с него от тиймшефа Хелмут Марко през миналата година, го направи неволна жертва.

Марко бе изгонен от компанията, а контрактът - скъсан. Но изглежда неизбежно при таланта и качествата на Дън, да стигне до Ф1.

- Никола Цолов (България, 19 г., "Campos")

Когато говорим за потенциални пилоти на ниво Формула 1, няма как да подминем една от големите надежди на "Ред Бул". Той бе най-големият съперник на Камара миналия сезон във Ф3, а сега погледите са насочени към него на второто ниво, след като вече спечели първото Гран при в Австралия.

Той е на правилното място за развитието му. "Ред Бул" дава време и пълна подкрепа на младите таланти в моторните спортове, а представянията им се анализират под лупа. Ако се справя добре, Цолов ще бъде в полезрението за промоция съвсем скоро, може би до 2 години.

Надяваме се всичко това да е само началото на вниманието към Цолов от специализирани медии.

Както и победата му в Австралия да е първата от много през сезона във Формула 2.

Крисия е без думи за първия триумф на Никола

Крисия остана без думи след великолепната първа победа на Никола Цолов във Формула 2.

След триумфа на гаджето си в Мелбърн, певицата веднага сподели снимка на победоносния пилот на стори в инстаграм. Поне през социалната мрежа тя обаче не намери думи да го поздрави.

В личен разговор с Никола Цолов обаче Крисия със сигурност ще изрази радостта си.

Никола е част от академията за развитие на млади пилоти на „Ред Бул“.[1] През 2025 г. се състезава с екипа на Campos Racing във Формула 3. Състезава се във Формула 2 в последните два кръга от сезона 2025, както и през следващия сезон – 2026, отново с Campos Racing и Red Bull Jr отбора.

На 25 май 2024 г. Цолов прави историческа победа на спринта на пистата в Монако, като става първият българин, печелил спринт във Формула 3.През сезон 2024, Цолов постига и друг исторически успех, като спечелва за първи път основно състезание във Формула 3.

На 25 май 2025 г. с петата си победа във Формула 3 става рекордьор по брой победи в съвременната история на шампионата.

На 8 март 2026 г. става първият българин с победа във Формула 2, в основното състезание от първия кръг в Мелбърн, Австралия.

Влиза в академията на Фернандо Алонсо

Никола Цолов е роден на 21 декември 2006 г. в град София в семейството на Мира и Димитър Цолови.

Баща му е компютърен специалист. Когато е на 9 години, баща му го води на картинг състезание в закритата писта за картинг в София Ринг Мол и го записва на детски спортен лагер в НСА. По време на курса Николай Върбицалиев, бивш пилот във Формула BMW в Германия, казва на баща му: „Синът ти има талант“

През 2022 г. Фернандо Алонсо основава собствена мениджърска компания „A14 Management“, като Никола Цолов става първият пилот, присъединил се към компанията и получава място в Испанския шампионат на Формула 4

На 16-ти Септември 2025, Никола Цолов и Кампос Рейсинг потвърждават в социалните си мрежи, че той ще бъде повишен до мястото в отбора във Формула 2 за сезон 2026-та. Това е последната крачка преди сбъдването на голямата му мечта - място във Формула 1

