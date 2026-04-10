Лудост ли е? Линдзи Вон мисли за завръщане

Линдзи Вон може и да не е приключила кариерата си, макар ужасяващото падане и контузиите, които получи на Олимпиадата в Милано-Кортина, да даваха подобни индикации.

Американската легенда се възстановява след поредицата от претърпяни операции и в интервю за NBC призна, че си оставя вратата открехната за евентуално завръщане на пистата.

"Мога да продължа напред. Въпросът не е дали мога, аз вече го правя. И се бях отказала за шест години. Знам какво е да не си професионален активен ски състезател.

Просто състезанията са нещо, което обожавам. Обичам да се състезавам. И този сезон се забавлявах толкова много, а реално не получих подобаващо последно състезание", каза ветеранката.

41-годишната звезда се прибра у дома след множеството операции, които претърпя в следствие на падането си по време на олимпийското спускане в Италия

"Не знам как да отговоря на въпроса за завръщане. Защото знам, че бих се радвала, ако отново застана на старта на ски състезание. Това не е въпрос.

Не знам. Но би било забавно да направя още един старт. Още едно спускане. Ще видим. За съжаление на моето семейство, отговорът по-скоро е да. Извън ските се чувствам наистина изолирана", добави тя.

Вон разказа, че сега ежедневието ѝ е посветено изцяло на възстановяването, като тя се подлага на физиотерапия и тренира ежедневно.

Американката бе начело на класиранео в спускането в Световната купа, но контузията и преждевременния край на сезона я лишиха от възможността да се бори за малкия кристален глобус до последно.

"Гордея се с представянето си този сезон и не искам това просто да остане в миналото. Не искам 13 секунди да определят цялата ми кариера, защото тя е много повече от това.

Все още ми е трудно да погледна на себе си отвъд падането. А ако аз не мога да го направя, то какво ли би си помислил целият свят за мен", завърши интервюто си тя.

Вон бе начело в дисциплината спускане в Световната купа преди Олимпиадата, като с двете си победи се превърна в най-възрастната скиорка, печелила старт от Световната купа.

В кариерата си тя има три олимпийски медала - злато в спускането и бронз в Супер-Г от Ванкувър 2010, както и бронз в спускането от Пьончан 2018.

