Ел Мундо Депортиво: Левски е една от изненадите на сезона

Библията на феновете на Барса „Ел Мундо Депортиво“, нареди Левски сред най-приятните изненади на този сезон. И сравниха титлата, която спечелиха „сините“ с тази на Лестър от 2016 година. Триумфът на „лисиците“ влезе в историята като един от най-великите подвизи в световния спорт, припомня "Мач телеграф".

„Скромният английски клуб се изправи срещу гигантите от Голямата шестица (Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед, Ливърпул, Арсенал, Челси и Тотнъм), които притежаваха значително по-добри финансови ресурси.

Този успех е малко вероятно да се повтори, но всеки сезон се появяват отбори, които, следвайки техния пример, постигат и най-големите успехи в историята си, противопоставяйки се на всички прогнози. Това са великите герои на сезона, който е напът да приключи.

В събота Хартс можеше да бъде добавен към списъка, но в последните секунди „сърцата“ загубиха директния дуел срещу Селтик в последния кръг (1:3) и не успяха да спечелят първата си титла от шотландската Висша лига от 1960 година“, коментира изданието.

Ето кои са "лестърите" на сезона:

№1. Тюн

Шампион след промоция в елита

Тюн, кръстен на малко градче с малко над 40 000 жители в подножието на Алпите, си осигури първа титла в швейцарската Суперлига в 128-годишната си история на 3 май, три мача преди края на сезона.

Постижението е още по-забележително, като се има предвид, че те триумфираха само един сезон, след като се качиха в елита.

№2. Мялби

Исторически подвиг

За разлика от големите европейски лиги, Allsvenskan (б.р. Шведската лига) се играе в рамките на календарната година и през октомври Мялби, който е основан през 1939 година, влезе в историята, като спечели първата си титла три мача преди края, благодарение на победата с 2:0 над могъщия Гьотеборг. Този уникален момент дойде десетилетие, след като отборът от град с едва 1500 жители, беше на ръба на изпадане в четвърта дивизия.

№6. Левски София

Испанец прекъсва сушата

Испански треньор постигна успех и в България. На 3 май, с победа с 1:0 над ЦСКА 1948, четири мача преди края на сезона, Хулио Веласкес от Саламанка поведе историческия клуб Левски София до първата му титла в Първа лига след 17-годишна суша, слагайки край на 14-годишната победна серия на Лудогорец.

Веласкес: Откакто сме шампиони, отборът показва невероятно поведение

Испанският специалист подчерта, че въпреки вече спечелената титла, неговите футболисти продължават да показват превъзходно отношение на терена и да уважават първенството.

„Този отбор има невероятно отношение и старание. Има много красива синергия между отбор и публика“, сподели Веласкес. Всички, които излизат на терена се стремят да дават най-доброто от себе си. Това е благодарение на старанието им в тренировките.

„Всеки един от футболистите има невероятно отношение.“ Наставникът на „сините“ допълни, че се наслаждава на всеки миг от работата си с този състав. „Момчетата са невероятни.

Изключително горд съм да съм техен треньор и се чувствам привилигирован.“ Относно мотивацията в шампионата след завоюваното първо място, испанецът бе категоричен: „Трябва да уважаваш първенството, съперниците.За мен уважението се показва на терена, опитвайки се да спечелиш всеки мач. Откакто станахме шампиони, отборът показва невероятно поведение.“

