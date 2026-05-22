Английски клуб направи голяма услуга на ЦСКА в Европа

Победата на Астън Вила над Фрайбург във финала на Лига Европа промени разпределението на участниците в турнира и доведе до това ЦСКА да бъде включен сред поставените в първия квалификационен кръг на надпреварата.

Това развитие гарантира на българския тим, който си осигури място след триумфа си за Купата на България срещу Локомотив Пловдив, по-изгодна позиция при жребия и намалява вероятността да се изправи срещу част от най-силните възможни съперници още на старта.

Развръзката настъпи, след като Астън Вила триумфира във финалния мач и по този начин си осигури квота за Шампионската лига, което доведе до ребалансиране в схемата на разпределение на отборите по квалификационните кръгове на Лига Европа.

В резултат на промяната носителите на националните купи на Швейцария, Израел, Кипър и Швеция бяха преместени от първия във втория квалификационен кръг, което освободи място в горната урна за останалите участници.

Това бавено преразпределение има конкретни последици за ЦСКА. Коефициентът на тима, записан като 6.500 в базата за ранжиране, вече е достатъчен за класиране сред поставените отбори на старта на кампанията в Лига Европа.

При другия възможен сценарий — при загуба на Астън Вила във финала — въпросът за статута на ЦСКА би останал отворен до окончателното уточняване на участниците, но победата на английския клуб реши този казус в полза на „червените“.

Кои са предимствата на тази ситуация

От спортно-техническа гледна точка преместването на четирите носители на купи в следващия кръг означава, че жребият за първия квалификационен кръг ще съдържа по-балансирани двойки и ще позволи на отбори като ЦСКА да стартират срещу опоненти с по-близък коефициент.

Това дава и оперативно предимство при планирането на подготовката и пътуванията, което беше от значение за ръководството и треньорския щаб на клуба при оценката на ранните етапи от европейската кампания.

Все още остават възможни допълнителни промени, свързани с окончателното класиране на Астън Вила във Висшата лига — дали тимът ще завърши на четвърто или пето място — но тези алтернативи вече не влияят върху статута на ЦСКА като поставен тим в първия квалификационен кръг. За „червените“ най-важната част от развръзката е ясна: те ще стартират като поставени, което увеличава шансовете за по-успешна еврокампания от самото начало.

Изключително важен триумф за ЦСКА

Вътрешният успех в Купата на България бе ключов за европейските амбиции на клуба — победата срещу Локомотив Пловдив даде право на участие, а последвалите обстоятелства в Лига Европа оформиха по-благоприятна пътна карта за представянето на тима.

Този развой е от интерес и за феновете, и за спортното ръководство, които вече могат да планират лагерите и контролите според по-ясната визия за евентуалните европейски съперници.

В заключение, след успеха на Астън Вила развръзката по разпределението на участниците в Лига Европа отпуши възможността ЦСКА да стъпи на европейската сцена като поставен отбор в първия квалификационен кръг — факт, който дава по-добра отправна точка на „червените“ преди жребия и началото на сезонната надпревара в турнира.

Червените остават най-титулувания български клуб

ЦСКА вдигна 62-и трофей в своята история. Армейците са рекордьори по шампионски титли с 31, а вече имат и 22 купи на България. Тимът от „Герена“ обаче все още има предимство във втората по значимост надпревара с 26 отличия. В червената витрина присъстват 4 суперкупи, където ЦСКА също е с аванс пред Левски, който има 3. През 1989 година най-успешният роден тим печели рекордните четири трофея – титла, купа на България, купа на съветската армия (като второстепенен турнир) и суперкупа.

ЦСКА един път е вдигал купата на България като второстепенен турнир, както и четири пъти купата на съветската армия, когато тя не е с приоритет през тази на България.

Така отличията на армейците са общо 62 и те не позволиха на Левски да скъси изоставането си до само един трофей след титлата си през този сезон. Сините вече имат 60 златни приза от различните надпревари.

След 20 години - Вечно дерби и за Суперкупата

За пръв път от 20 години насам феновете на родния футбол ще гледат Вечно дерби, което ще реши кой ще спечели Суперкупата на България догодина. Все още няма конкретна информация за датата на този мач, но той най-вероятно ще се състои преди подновяването на пролетния дял на сезон 2026/27.

Припомняме, че в Суперкупата Левски е успявал да се добере до този трофей три пъти от общо шест опита. ЦСКА пък е с 4 успеха - също след 6 опита.

За последно двата тима се срещнаха през вече далечната 2006 във финала за Суперкупата. Тогава ЦСКА надделя след дузпи и нулево равенство в редовното време и продължения.

