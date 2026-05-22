Кристиано Роналдо дочака големия си миг с Ал Насър

Кристиано Роналдо най-накрая спечели първия си трофей с Ал Насър и го направи по шампионски - с два гола при победата с 4:1 над Дамак, която донесе титлата в Саудитска Арабия, съобщи ДПА. Успехът сложи край на шестгодишното чакане на клуба, който вече има 11 шампионски титли и за първи път от 2019 г. отново е на върха.

41-годишният португалец превърна последния мач в своя сцена, като отбеляза от пряк свободен удар и после оформи крайния резултат осем минути преди края. Ал Насър завърши сезона с две точки пред големия си съперник Ал Хилал.

Садио Мане даде началото на шампионската вечер с гол в 35-ата минута, а след почивката Кингсли Коман удвои преднината на домакините. Дамак върна едно попадение чрез Морлай Сила, но надеждите на гостите бързо бяха пометени от Роналдо, който първо вкара великолепно от статично положение, а после нанесе последния удар за 4:1.

За португалеца това беше специален финал на сезона. Той завърши кампанията с 30 гола във всички турнири и добави нов трофей към огромната си колекция малко преди да се насочи към още една историческа цел - участие на шесто световно първенство през лятото.

Ал Хилал също спечели последния си мач - 1:0 срещу Ал Файна, но това не стигна, за да спре Ал Насър. Разликата от две точки остави титлата в ръцете на Роналдо и съотборниците му, които превърнаха финалния кръг в шампионски празник.

Голямата изненада дойде след последния съдийски сигнал, когато треньорът Жорже Жезуш обяви, че напуска. „Ще ти помогна да станеш шампион, ще вземе титлата и ще си тръгна. Къде ще отида? Възможно е да продължа историята си с Фенербахче, която остана недовършена“, заяви 71-годишният португалски специалист, с което добави нова драма към вечерта на триумфа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com