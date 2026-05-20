ЦСКА и Локомотив Пд отидоха на дузпи!

Невероятна драма на националния стадион "Васил Левски" беляза финала за Купата на България между Локомотив (Пд) и ЦСКА. Мачът започна отлично за армейците и само в 11-тата минута Леандро Годой откри резултата след центриране на Джеймс Ето'о. В петата минута на добавеното време обаче дойде кошмарът за ЦСКА. Годой се разписа за втори път и червена България вече предвкусваше спечелването на купата, когато след дълго гледане на ВАР попадението беше отменено заради игра с ръка на Лео Перейра. Това означава, че разгарянето на страстите ще избухне в продълженията, а ако резултатът остане равен, шампионът за Купата на България ще бъде излъчен с дузпи.

Мачът за трофея стартира малко след 19 часа на националния стадион пред около 35 000 фенове. По-голямата част от тях са цесекари. Минути преди началото заваля пороен дъжд, но той не успя да помрачи страхотната атмосфера на трибуните.

След първия гол на Годой изравняването дойде с 48-ата минута, когато бразилецът Лукас Риян се извиси над Лапоухов, бе изпуснат от Макс Ебонг и отбеляза гол с глава.

В продълженията резултатът се запази. Дузпи!

Локомотив (Пд) - ЦСКА 1:1

0:1 Годой 11'

1:1 Риан 47'

