Локомотив Пд - ЦСКА. Финалът с огромен залог

Локомотив (Пд) и ЦСКА ще определят днес носителя на втория трофей за сезона в българския футбол.

Това е големият финал в Sesame Купа на България - от 19:00 часа на Националния стадион "Васил Левски", пряко по Диема спорт, Нова спорт.

И за Локо, и за ЦСКА, квотата за участие в Европа изглежда непосилна през първенството. При оставащ един кръг до края, "червените" са на 3 т. от второто място и на 1 от третото, а четвъртата позиция, която заемат в момента, няма да им даде дори бараж.

Локомотив пък, пак един кръг преди края, е на 2 точки от петото място, което дава право на бараж.

С две думи - който загуби финала днес, много вероятно няма да участва в турнирите на УЕФА през лятото.

През сезона отборите размениха победи. Още в третия кръг миналото лято Локо би у дома с 1:0, като късен гол на Жулиен Лами в 89-ата минута донесе триумфа. ЦСКА отвърна с 2:1 през декември, като остави развръзката за още по-късно - в добавеното време Леандро Годой от дузпа вкара победно.

Локомотив спечели единствения финал досега срещу този съперник, и то пак на Националния стадион в София. През 2020 г. "черно-белите" биха с дузпи след 0:0 в 120-те минути.

"Смърфовете" са на десети финал за националната купа - загубили са 7, спечелиха обаче последните два.

ЦСКА пък печели купата точно през 5 години през новия век. През 2006 г. на финала бе победен Черно море, през 2011-а падна Славия, а пет сезона по-късно "червените" спечелиха трофея като третодивизионен тим, побеждавайки на финала Монтана.

През 2021 г. успехът дойде с късен гол срещу Арда (1:0).

ЦСКА е на своя 37-ми финал в турнира. Печелил е купата 21 пъти.

В тази надпревара преките им мачове са общо 16, като само един е на финал - споменатият успех на Локо преди 6 години.

Първата среща е от 1950-а, на осминафинал в Купата на Съветската армия (1:0 за ЦСКА).

Общата статистика е 9 победи за "червените", 5 за пловдивчани, плюс две ремита.

В четири случая на елиминации напред е продължил Локо, а в седем - ЦСКА.

