ПФЛ с ново решение за финала за Купата на България

Ръководството на професионалната футоблна лига у нас публикува позиция, свързана с билетите за финала за Купата на България между Локомотив (Пловдив) и ЦСКА, който предстои след осем дни. Вчера в продажба бяха пуснати билетите за секторите зад вратите, където ще бъдат разположени двете агитки, като тези за сектор "Г" бяха изкупени светкавично от привържениците на столичани.

От ПФЛ подчертаха, че действат по начин, който се използва из цяла Европа и за това не бързат с пускането на останалите билети. Ето и цялата позиция на организацията:

"Българската професионална футболна лига информира футболната общественост, че стартиралата вчера предварителна продажба на билетите за финала на Sesame Купа на България започна при много висок интерес. БПФЛ подходи към финалния двубой така, както всеки организатор на голям мач в Европа - с пускане на начална квота в свободна продажба за привържениците на двата клуба. В рамките на вчерашния ден привържениците на ПФК ЦСКА София изкупиха цялата първоначално отпусната квота в Сектор Г - 7500 билета. До момента в Сектор Б са закупени 3600 билета от привържениците на ПФК Локомотив Пловдив, като в свободна продажба остават още 4000 места. Продажбата ще продължи по предварително обявената стратегия. Както съобщихме при старта, билетите за останалите сектори ще бъдат пуснати след одобряване на охранителния план за мача. Обръщаме внимание, че единствено информацията, разпространявана по официалните канали на БПФЛ, е достоверна. За всички решения, свързани с продажбите и организацията, ще бъдете уведомявани своевременно. Във връзка с появилите се в публичното пространство декларации, бихме искали да кажем следното: уважаеми дами и господа, на 20 май на стадион "Васил Левски" ще бъдат и вашите семейства, деца и близки. Не позволявайте излишно напрежение да помрачи един от най-големите футболни празници в страната. Това е финал - момент на спорт, страст и емоции, но не и на конфронтация. Както при всяко събитие от подобен ранг, основният приоритет на организатора остава сигурността и здравето на всички присъстващи на стадиона."

