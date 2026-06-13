ПФЛ с ново решение за финала за Купата на България
Ето как обясняват ситуацията от централата
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Ето как обясняват ситуацията от централата
Промените предстоят да бъдат гласувани от Изпълкома на БФС
Кои сектори ще бъдат разпределени между клубовете
Срещата ще е в края на идната седмица
ЦСКА-София взима 6000 пропуска за сектор А и Г, а Локо (Пд) още толкова за Б и В
Елитната ни лига започва на 1 май или 23 май
В цяла София няма зала, в която да бъде теглен жребият за купата на България. Това поне заяви шефът на ПФЛ Стефан Капралов пред "Блиц". И това е причи...
Във връзка с огромния интерес към финалната среща от турнира за Купата на България, ръководството на "Левски" отправя молба към Българския футболен съ...