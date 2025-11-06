Ключови промени с Купата на България

От ПФЛ и БФС възнамеряват да променят формата на квалификациите в турнира за Купата на България през следващия сезон. Основната причина са многото мачове, които някои отбори играят, за да достигнат до основната схема - предварителния кръг. Това важи най-вече за отборите от Югоизточна и Югозападна България. През настоящата кампания Спартак Пловдив трябваше да премине 4 съперника за да достигне до двубоя с участника във Втора лига Пирин Благоевград, когото отстрани. В същото време тимове като Черноломец Попово (Североизток) и Ком Берковица (Северозапад) не изиграха нито един предквалификационен сблъсък заради липса на желаещи в региона.

Затова от следващото издание 2026/2027 квотният принцип на четирите зони се очаква да бъде променен. Югоизточната и Югозападната ще имат по 5 представителя, а Североизточната и Северозападната по 3, твърди "Тема Спорт". Така ще бъде достигната бройката от 16 тима, които в предварителния кръг ще спорят с отборите от втория ешелон.

Промените предстоят да бъдат гласувани от Изпълкома на БФС. Ще бъде обсъждано и мачовете от 1/16-финалите, когато вече се включват елитните представители, да се играят в събота или неделя, като по този начин да бъде привлечен по-голям зрителски интерес.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com