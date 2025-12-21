Лийдс помете Кристъл Палас с 4-1, Илия Груев се появи в края

Отборът на Лийдс постигна категорична победа с 4:1 над Кристъл Палас в двубой от 17-ия кръг на Висшата лига. Българският национал Илия Груев се появи в игра в 87-ата минута, когато замени Итън Ампаду.

Голямото име в мача беше Доминик Калвърт-Люин, който реализира два гола, а по веднъж се разписаха Итън Ампаду и Антон Щах. С успеха Лийдс събра 19 точки и се изкачи на 16-о място в класирането, докато Кристъл Палас остава осми с 26 точки.

Домакините откриха резултата в 38-ата минута след дълго хвърляне от тъч на Ампаду. Топката бе отклонена в наказателното поле и стигна до Калвърт-Люин, който първо уцели тялото на вратаря Дийн Хендерсън, но при добавката не сгреши за 1:0.

В добавеното време на първата част идентична ситуация донесе втори гол за Лийдс. След ново силно хвърляне от тъч Яка Бийол продължи топката към Калвърт-Люин, който с удар с глава покачи на 2:0.

В 60-ата минута след центриране от корнер защитата на гостите не успя да изчисти и топката отново попадна у Ампаду, който я прати във вратата за 3:0. Кристъл Палас стигна до почетно попадение във втората минута на добавеното време след дузпа, реализирана от Джъстин Девени за нарушение на Лукас Пери.

В последните секунди на продължението Антон Щах сложи точка на спора с точен удар от пряк свободен удар и оформи крайното 4:1 за Лийдс.

