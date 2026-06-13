Бруно Фернандеш грабна най-големия индивидуален приз във Висшата лига
Капитанът на Манчестър Юнайтед получи наградата за Играч на сезона след кампания с 8 гола, 20 асистенции и завръщане в Шампионската лига
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Капитанът на Манчестър Юнайтед получи наградата за Играч на сезона след кампания с 8 гола, 20 асистенции и завръщане в Шампионската лига
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