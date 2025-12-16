Луд спектакъл и 8 гола на „Олд Трафорд“

Манчестър Юнайтед и Борнемут затвориха 16-ия кръг във Висшата лига с истински футболен трилър, който предложи осем гола, неочаквани обрати и напрежение до последния съдийски сигнал. Двубоят на „Олд Трафорд“ завърши 4:4, след като домакините на три пъти повеждаха, но така и не успяха да задържат преднината си.

След равенството Юнайтед събра 26 точки и се нареди в групата между 5-о и 8-о място, редом с Кристъл Палас, Ливърпул и Съндърланд. Борнемут е 13-и с 21 точки и продължава серията си от стабилни резултати, записвайки трето равенство в последните си пет мача. „Червените дяволи“ атакуваха почти непрекъснато, опитвайки се да затвърдят добрия си прогрес в последните седмици, но гостите от Южния бряг отговаряха почти веднага на всеки удар.

Юнайтед откри резултата в 13-ата минута чрез Амад Диало, който засече подаване и прати топката в мрежата. Борнемут изравни в 40-ата минута с гол на Антоан Семеньо след пас на Адам Смит и грешка в защитата на Люк Шоу. В добавеното време на първата част Каземиро отново даде преднина на домакините с глава след отлично центриране на един от най-активните на терена Бруно Фернандеш, но секунди след подновяването на играта Еванилсон направи 2:2.

Последва нов шок за Юнайтед, след като грешка на Бруно Фернандеш в центъра доведе до фаул срещу Маркъс Таверниър, а Борнемут осъществи пълен обрат за 2:3. След 70-ата минута включването на Лисандро Мартинес и Бенямин Шешко вдъхна нов живот на играта на домакините. Бруно Фернандеш изравни с прецизен удар от фаул в 77-ата минута, а само две минути по-късно Матеус Куня направи 4:3 след леко щастливо развитие и асистенция на Шешко.

Драмата обаче не приключи дотук. Защитните неуредици на Юнайтед отново излязоха на преден план и позволиха на току-що появилия се на терена Ели Крупи да отбележи първия си гол във Висшата лига още в петия си мач, оформяйки крайното 4:4. Гостите дори можеха да си тръгнат с победата, но вратарят Сене Леменс спаси опасен удар на Дейвид Брукс и сложи край на един от най-зрелищните мачове на кръга.

Първенство на Англия по футбол, мачове от 16-ия кръг на Висшата лига:

Манчестър Юнайтед - Борнемут - 4:4

От неделя:

Кристъл Палас - Манчестър Сити - 0:3

Нотингам Форест - Тотнъм - 3:0

Съндърланд - Нюкасъл - 1:0

Уест Хям - Астън Вила - 2:3

Брентфорд - Лийдс - 1:1

От събота:

Бърнли - Фулъм - 2:3

Челси - Евертън - 2:0

Ливърпул - Брайтън - 2:0

Арсенал - Уулвърхемптън - 2:1

Арсенал води във временното класиране във Висшата лига с 36 точки пред Манчестър Сити с 34. Следва Астън Вила с 33 точки, Челси с 28, Кристъл Палас, Ливърпул, Манчестър Юнайтед и Съндърланд с по 26 и други.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com