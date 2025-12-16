Голяма новина от Барселона за съдбата на футболист в Германия

Барселона проявява сериозен интерес към защитника на Борусия Дортмунд Юлиан Риерсон, съобщава Sky Sport. Испанският шампион търси сигурен и равностоен заместник на Жюл Кунде, а 28-годишният норвежки национал вече е сред водещите цели на каталунците. Скаутите на Барса наблюдават Риерсон от няколко седмици, като интересът постепенно е преминал в конкретни действия.

Първоначалните разговори между представителите на футболиста и Барселона вече са проведени, като според информацията самият Риерсон е дал принципно съгласие да премине на „Камп Ноу“ през лятото. Договорът на защитника с Борусия Дортмунд е до лятото на 2028 година, което означава, че евентуален трансфер ще изисква сериозни преговори между двата клуба.

През настоящия сезон Юлиан Риерсон е записал 13 мача в Първа Бундеслига, в които е направил три асистенции. Универсалността му в защитен план и стабилното му представяне го превръщат в атрактивна опция за Барселона, която търси баланс между сигурност в отбраната и участие в изграждането на атаките.

