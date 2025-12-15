Сериозен успех за Карлос Алкарас

Шесткратният носител на Големия шлем, испанецът Карлос Алкарас, започна 50-ата си седмица като първата ракета в света. Така той стана 14-ият тенисист в историята, който успява да остане на първо място 50 или повече седмици в световната ранглиста.
По този показател Алкарас е изпреварен само от:
Новак Джокович (Сърбия) - 428 седмици
Роджър Федерер (Швейцария) - 310 седмици
Пийт Сампрас (САЩ) - 286 седмици
Иван Лендъл (САЩ) - 270 седмици
Джими Конърс (САЩ) - 268 седмици
Рафаел Надал (Испания) - 209 седмици
Джон Макенроу (САЩ) - 170 седмици
Бьорн Борг (Швеция) - 109 седмици
Андре Агаси (САЩ) - 101 седмици
Лейтън Хюит (Австралия) - 80 седмици
Стефан Едберг (Швеция) - 72 седмици
Яник Синер (Италия) - 66 седмици
Джим Къриър (САЩ) - 58 седмици
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com