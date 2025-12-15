Спорт

Сериозен успех за Карлос Алкарас

Шесткратният носител на Големия шлем започна 50-ата си седмица като първата ракета в света

Снимка: БТА
15 дек 25 | 23:54
63
Агенция Стандарт

Шесткратният носител на Големия шлем, испанецът Карлос Алкарас, започна 50-ата си седмица като първата ракета в света. Така той стана 14-ият тенисист в историята, който успява да остане на първо място 50 или повече седмици в световната ранглиста.

По този показател Алкарас е изпреварен само от:

  • Новак Джокович (Сърбия) - 428 седмици

  • Роджър Федерер (Швейцария) - 310 седмици

  • Пийт Сампрас (САЩ) - 286 седмици

  • Иван Лендъл (САЩ) - 270 седмици

  • Джими Конърс (САЩ) - 268 седмици

  • Рафаел Надал (Испания) - 209 седмици

  • Джон Макенроу (САЩ) - 170 седмици

  • Бьорн Борг (Швеция) - 109 седмици

  • Андре Агаси (САЩ) - 101 седмици

  • Лейтън Хюит (Австралия) - 80 седмици

  • Стефан Едберг (Швеция) - 72 седмици

  • Яник Синер (Италия) - 66 седмици

  • Джим Къриър (САЩ) - 58 седмици

