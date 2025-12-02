Обрат! Серина Уилямс се завръща

Сензационна новина за легенда на световния тенис!

Серина Уилямс ще се завърне в професионалния тенис от следващия сезон, разкрива американският журналист от Bounces и бивш такъв на "Ню Йорк Таймс" - Бен Ротенбърг. Притежателката на 23 титли от Големия шлем за последно игра на US Open през 2022-а, когато отпадна в трети кръг от Айла Томлянович. Ден по-късно бившата № 1 в света поиска да бъде извадена от програмата на Международната агенция по тенис интегритет, която изисква местоположението на състезателите постоянно с цел случайни допинг тестове.



Името на Уилямс още е сред тези, които са прекратили кариерите си и го няма в списъка със завърналите се. Причината е, че то се появява отново, след като въпросният човек е завършил шестия си месец като активен тенисист откакто е подновил състезателна дейсност.



През последните месеци легендата на световния тенис бе подала заявка да бъде върната в списъка с тестваните. Тя е проучвала възможността да поднови кариерата си дори по-рано, първият път през август. Сега не е известно кога новата молба на Серина е одобрена, но е в листата с проверяваните от октомври, което означава, че ще има право да стъпи на корта в официален двубой от април 2026-а, предава "Фокус".



45-годишната сестра на Серина - Винъс никога не е прекратявала официално кариерата си. Тя прекъсна 16-месечна пауза това лято, когато игра във Вашингтон и US Open.

