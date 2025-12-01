Отиде си световна тенис легенда

Един от най-елегантните тенисисти на всички времена - италианският маестро Никола Пиетранджели, напусна този свят на 92-годишна възраст. Новината беше оповестена от Италианската тенис федерация, предаде БГНЕС.

От нея съобщиха, че той е бил във влошено здравословно състояние, откакто получил фрактура на бедрото през декември 2024. Не е ясна причината за смъртта му.

Никола Пиетранджели е роден на 11 септември, 1933 година в Тунис. Той е двукратен шампион на Ролан Гарос през 1959 и 1960 г. В Париж той взима и титла на двойки през 1959 и трофей на смесени двойки година по-рано. Общо, той играе четири финала на Откритото първенство на Франция и един полуфинал на Уимбълдън през 1960 г. В кариерата си завоюва 48 титли, включително два пъти Мастърса в Рим.

Пиетранджели има и впечатляващ баланс за Купа Дейвис, където изиграва 164 мача и печели цели 120 от тях - постижение, което и до ден-днешен остава ненадминато. Той е двукратен вицешампион с Италия в отборната надпревара като играч през 1960 и 1961, а като капитан на тима става шампион през 1976 г. в политическия финал с Чили на Аугусто Пиночет.

Никола Пиетранджели е първият италиански тенисист, който влиза в "Залата на славата". Това се случва през 1986 година.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com