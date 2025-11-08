Джокович с нов триумф и финал в Атина

Сръбският тенисист Новак Джокович достигна финала на турнира по тенис от сериите ATП 250 в Атина, Гърция. Петата ракета в света победи германеца Яник Ханфман с 6:3, 6:4 на полуфиналите.

Водачът в схемата Джокович пласира девет аса и реализира три от шестте си точки за пробив в двубоя, продължил 80 минути.

Новак Джокович ще се изправи в двубоя за трофея срещу втория поставен италианец Лоренцо Музети, който в другия полуфинал надигра американеца Себастиан Корда с 2:1 сета - 6:0, 5:7, 7:5 за 2:22 часа игра.

