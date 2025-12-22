Силни магнитни бури ни мъчат по празниците

В периода от 22 до 27 декември Земята ще бъде засегната от поредица геомагнитни смущения, показват данни от международни системи за космическо наблюдение.

Началото ще бъде с умерена активност, но към средата на седмицата слънчевите изригвания могат да достигнат високи нива.

За хората с хронични заболявания и чувствителност към метеорологичните промени този период може да бъде особено натоварващ, показват данни от NOAA Space Weather Prediction Center, ESA Space Weather Coordination Centre и NASA Solar Dynamics Observatory, съобщава България Он Еър.

Според международните центрове за наблюдение на космическото време, геомагнитната обстановка през последната седмица на годината ще се развие по следния начин:

22 декември (понеделник) – начало на активността

Сутринта ще бъде относително спокойна с индекс Kp 3, но към вечерта е възможно повишение до Kp 5, което отговаря на геомагнитна буря от ниво G1 – от умерена до силна.

23-25 декември (вторник – четвъртък) – пик на бурите

Очакват се смущения с ниво Kp 5, които се смятат за силни. Според медицински публикации в списание Nature, при подобна активност често се наблюдават главоболие, обща отпадналост и нарушения в съня.

26 декември (петък) – постепенно отслабване

Бурята ще започне да отшумява, като до вечерта стойностите ще спаднат до Kp 4, което означава умерено геомагнитно смущение.

27 декември (събота) – нормализиране

Геомагнитното поле ще се върне към относително нормални нива (Kp 3), но при метеочувствителни хора все още са възможни остатъчни симптоми.

Геомагнитните бури са смущения в магнитното поле на Земята, причинени от слънчеви изригвания и коронални изхвърляния на маса.

Когато потоци от заредени частици достигнат нашата планета, те взаимодействат с магнитосферата, което може да доведе до смущения в комуникациите, навигационните системи и човешките биологични ритми.

Най-чувствителни към тези промени са сърдечно-съдовата и нервната система.

Според медицински анализи слънчевата активност влияе най-силно на:

хора, чувствителни към промени във времето;

пациенти с високо кръвно налягане и сърдечно-съдови заболявания;

страдащи от хронична мигрена и нарушения на съня;

хора с емоционална нестабилност;

пациенти с хронични заболявания на нервната система;

възрастни хора и бременни жени.

Лекари предупреждават, че при засилени геомагнитни колебания могат да се появят:

силно главоболие и мигренозни пристъпи;

отпадналост и бърза умора;

безсъние или накъсан сън;

световъртеж и гадене;

резки колебания в кръвното налягане;

болки в областта на сърцето;

раздразнителност, тревожност и агресия;

затруднена концентрация;

обостряне на хронични заболявания.

За да се намали натоварването върху организма, специалисти препоръчват:

да се ограничи приемът на кофеин и алкохол, които допълнително натоварват кръвоносните съдове;

да се избягват тежки физически натоварвания и интензивни тренировки;

да се минимизират конфликтите, тъй като нервната система е по-чувствителна;

да не се пропускат предписаните лекарства при хронични заболявания.

