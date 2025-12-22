Силни магнитни бури ни мъчат по празниците

В периода от 22 до 27 декември Земята ще бъде засегната от поредица геомагнитни смущения, показват данни от международни системи за космическо наблюдение.
Началото ще бъде с умерена активност, но към средата на седмицата слънчевите изригвания могат да достигнат високи нива.
За хората с хронични заболявания и чувствителност към метеорологичните промени този период може да бъде особено натоварващ, показват данни от NOAA Space Weather Prediction Center, ESA Space Weather Coordination Centre и NASA Solar Dynamics Observatory, съобщава България Он Еър.
Според международните центрове за наблюдение на космическото време, геомагнитната обстановка през последната седмица на годината ще се развие по следния начин:
22 декември (понеделник) – начало на активността
Сутринта ще бъде относително спокойна с индекс Kp 3, но към вечерта е възможно повишение до Kp 5, което отговаря на геомагнитна буря от ниво G1 – от умерена до силна.
23-25 декември (вторник – четвъртък) – пик на бурите
Очакват се смущения с ниво Kp 5, които се смятат за силни. Според медицински публикации в списание Nature, при подобна активност често се наблюдават главоболие, обща отпадналост и нарушения в съня.
26 декември (петък) – постепенно отслабване
Бурята ще започне да отшумява, като до вечерта стойностите ще спаднат до Kp 4, което означава умерено геомагнитно смущение.
27 декември (събота) – нормализиране
Геомагнитното поле ще се върне към относително нормални нива (Kp 3), но при метеочувствителни хора все още са възможни остатъчни симптоми.
Геомагнитните бури са смущения в магнитното поле на Земята, причинени от слънчеви изригвания и коронални изхвърляния на маса.
Когато потоци от заредени частици достигнат нашата планета, те взаимодействат с магнитосферата, което може да доведе до смущения в комуникациите, навигационните системи и човешките биологични ритми.
Най-чувствителни към тези промени са сърдечно-съдовата и нервната система.
Според медицински анализи слънчевата активност влияе най-силно на:
хора, чувствителни към промени във времето;
пациенти с високо кръвно налягане и сърдечно-съдови заболявания;
страдащи от хронична мигрена и нарушения на съня;
хора с емоционална нестабилност;
пациенти с хронични заболявания на нервната система;
възрастни хора и бременни жени.
Лекари предупреждават, че при засилени геомагнитни колебания могат да се появят:
силно главоболие и мигренозни пристъпи;
отпадналост и бърза умора;
безсъние или накъсан сън;
световъртеж и гадене;
резки колебания в кръвното налягане;
болки в областта на сърцето;
раздразнителност, тревожност и агресия;
затруднена концентрация;
обостряне на хронични заболявания.
За да се намали натоварването върху организма, специалисти препоръчват:
да се ограничи приемът на кофеин и алкохол, които допълнително натоварват кръвоносните съдове;
да се избягват тежки физически натоварвания и интензивни тренировки;
да се минимизират конфликтите, тъй като нервната система е по-чувствителна;
да не се пропускат предписаните лекарства при хронични заболявания.
