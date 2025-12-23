Трансфер за милиони в Левски

25-годишният ляв защитник на Левски - Майкон, е обект на засилен интерес от редица клубове, включително и бразилски, разкрива порталът mercadodabola. В последно време той се превърна в най-нашумелия играч в "сините" редици със своите 4 гола и 5 асистенции в 26 мача.

Ръководството на Левски демонстрира, че няма лесно да се раздели със своя ключов играч. "Сините" вече са отхвърлили конкретни предложения от френския Нант, испанския Алавес, както и от отбори от Русия и Турция.

Според скорошна информация на испанския AS интересът към бразилеца е дори по-мащабен. Към кандидатите за подписа му се нареждат още испанският Бетис, клубове от Италия и дори от арабските страни, които са готови да инвестират сериозни средства,пише gol.bg.

