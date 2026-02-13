Решено! Кой поема Нотингам Форест

Нотингам Форест бързо намери заместник на Шон Дайш, след като раздялата с него бе обявена в нощта срещу четвъртък. Клубът е провел разговори с португалския специалист Витор Перейра, който се е съгласил да поеме отбора.

Очаква се да бъдат уточнени последните детайли по договора, но назначението се счита за почти сигурно. Ако това се случи, Перейра ще стане четвъртият треньор на Форест през сезона.

През миналата кампания той води Уулвърхемптън и помогна на тима да запази мястото си във Висшата лига. Предстои дебютът му начело на новия отбор да бъде в плейофите на Лига Европа срещу Фенербахче.

В първенството програмата на Нотингам включва предстоящи мачове срещу Ливърпул, Брайтън и Манчестър Сити.

Витор Перейра е печелил дубъл с Олимпиакос през 2015 година, когато собственик на гръцкия клуб е Евангелос Маринакис.

