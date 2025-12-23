ЦСКА продава една от големите си звезди за огромна сума

Една от големите звезди на ЦСКА – Йоанис Питас, може да бъде продаден през януари.

Той има изкушаваща оферта от Иран, пишат медиите в родния му Кипър. Местно издание съобщава за сериозен интерес от страна на Естеглал.

Клубът от столицата Техеран е готов да предложи заплата от почти 1 милион евро на Питас, ако подпише.

Твърди се, че иранците са склонни да платят 2 милиона евро на ЦСКА за трансфера, пише „Мач Телеграф“.

През този сезон Питас има 6 гола за ЦСКА в 21 мача за първенство и купа.

