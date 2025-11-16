Синер остана непобедим. Но друг е номер 1

Яник Синер спечели за втора поредна година Финалите на ATP в Торино. В спора за трофея италианецът надви световния №1 Карлос Алкарас с 2:0 сета, 7:6 (4), 7:5.

За Синер това е 31-ва поредна победа на твърд корт в зала.

Последното му поражение на подобна настилка е на финала в Торино преди две години от Новак Джокович.

В Торино Синер остава непобеден – 10-а поредна победа и 20:0 сета на турнира.

Въпреки загубата, Карлос Алкарас ще завърши годината като номер 1 в световната ранглиста, а Синер ще го следва непосредствено.

През сезона двамата вече се срещнаха на финалите на три турнира от Големия шлем – "Ролан Гарос", Уимбълдън и US Open.

"За мен означава всичко да спечеля този турнир. Когато играеш срещу Карлос, трябва да показваш най-добрия си тенис. Той и Новак са най-добрите в играта. Безкрайно щастлив съм", сподели Синер след последната точка на мача.

