Лоша новина за Динко Динев

Динко Динев отпадна втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Исламабад (Пакистан) с награден фонд от 60 хиляди долара.

Българинът отстъпи пред втория в схемата и 213-и в световната ранглиста Джей Кларк (Великобритания) с 2:6, 7:6(1), 2:6. Срещата продължи точно два часа.

21-годишният Динев участва и в надпреварата на двойки, където си партнира с австриеца Матиас Уйвари, а двамата достигнаха до четвъртфиналите. Техни съперниците ще бъдат четвъртите поставени Доминик Палан (Чехия) и Денис Евсеев (Казахстан).

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com