Надал с любопитно признание

Рафаел Надал беше известен с множеството си суеверия на корта, които изглеждаха като един добре обработен начин за сплашване на съперника, но истината е съвсем различна.

Самият легендарен тенисист признава, че пипането по лицето, придърпването на шортите, подскоците, спринтовете, реденето на бутилки и всички други негови навици в професионалната му кариера, са имали съвсем различна цел.

"Противно на общоприетото мнение, всъщност никога не бил съм особено суеверен. Нямам никаква специална рутина или ритуали извън тениса. Всичко това остава на корта и по време на самите мачове. В началото на кариерата си нямах толкова много ритуали, но установих, че ми помагат да бъдат по-концентриран.

На мен също ми се искаше да достигам до оптималното си ниво на фокус, избягвайки всички тези суеверения, но имах нужда да имам въпросния ред на нещата в главата си и да го следвам.

Тенисът е изключително взискателен спорт и е почти невъзможно да се справиш психически, ако не намериш своята комфортна зона на корта. Тези ритуали ми носеха спокойствие и ме караха поне за момент да се изолирам от всичко останало. Те ми даваха усещането, че съм свършил част от задачата и вече мога да подходя с пълна концентрация към съперника.

В годините се опитвах да намаля всички тези суеверия, защото никога не ми е харесвало да се виждам по този начин отстрани, гледайки даден двубой на запис по телевизията. В крайна сметка обаче се оказах от тази идея, защото това се превърна в част от мен. Никога не е ставало въпрос за някакви ексцентрични навици, а за един определен начин на мислене, който ме караше да се чувствам по-добре", разкива 22-кратният шампион от Големия шлем, пише tennis.bg.

