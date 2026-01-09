Манчестър Сити обяви хитов трансфер

Манчестър Сити официално потвърди привличането на Антоан Семеньо от Борнемут, като нападателят подписа договор за пет години и половина, който ще го задържи на „Етихад“ до 2031 година.

26-годишният футболист пристига в Сити, след като се утвърди като един от най-динамичните атакуващи играчи във Висшата лига по време на престоя си в Борнемут. Семеньо направи бърз възход на южното крайбрежие, превръщайки се в ключова фигура за „черешките“ и един от най-търсените флангови играчи в първенството.

Роден в Лондон и с ганайски корени, Семеньо започва професионалната си кариера в Бристол Сити. Той трупа ценен опит с наеми в Бат Сити, Нюпорт Каунти и Съндърланд, преди да се наложи на „Аштън Гейт“. Силните му изяви му носят трансфер в Борнемут в средата на сезон 2022/23 – ход, който се оказва ключов за развитието му.

Основно използван по левия фланг в атакуваща халфова линия от трима, Семеньо впечатли със своята скорост, директна игра и голов нюх, записвайки 110 мача във всички турнири за Борнемут. Изявите му затвърдиха и мястото му като редовен национал на Гана.

