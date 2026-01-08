Димитров излиза срещу опасен аутсайдер в Бризбейн

Григор Димитров излиза днес за втория си мач на АТР 250 турнира в Бризбейн, като срещу него ще застане белгиецът Рафаел Колиньон. Сблъсъкът привлича сериозен интерес, тъй като Колиньон премина през квалификациите и в първия кръг поднесе изненада, елиминирайки Денис Шаповалов.

Двубоят е под №4 в програмата на централния корт „Пат Рафтър Арена“ и е насрочен да започне не преди 10:30 часа българско време. Това ще бъде първи мач между Димитров и Колиньон, които досега не са се срещали на професионалния корт.

Най-добрият български тенисист започна сезона по впечатляващ начин. В първия си двубой в Бризбейн Димитров надигра категорично Пабло Кареньо Буста с 6:3, 6:2, демонстрирайки стабилна игра и увереност още в началото на 2026 г.

Колиньон, който заема 84-о място в световната ранглиста, се превърна в една от приятните изненади на изминалия сезон. 23-годишният белгиец нямаше нито една победа на ниво АТР до началото на 2025 г., но вече може да се похвали с успехи над имена като Алекс де Минор, Каспер Рууд, Стан Вавринка, Корентен Муте, Алехандро Давидович Фокина и Фабио Фонини, макар част от тези победи да са постигнати в турнири от сериите „Чаланджър“.

От наградни фондове Колиньон вече е спечелил над 800 000 долара и бе част от националния отбор на Белгия за квалификацията срещу България в Световната група на Купа „Дейвис“. Белгийците стигнаха до полуфиналите в последното издание на турнира и заемат №4 в схемата на пресявките тази година, което допълнително подчертава сериозното предизвикателство пред Димитров.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com