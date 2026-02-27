Полудели момичета покриха с целувки героя на САЩ

Дамите в САЩ полудяха по Джак Хюз, който донесе първа олимпийска титла от 46 години на отбора по хокей.

24-годишният хокеист покоси Канада за 2:1 в добавеното време, но още преди финала беше любимец №1. Именно на неговия лик посетителките на популярно заведение в Нюпорт Бийч, Калифорния, сложиха най-много стикери във формата на целувки.

Забавната игра беше по идея на хокейната инфлуенсърка Ники Андерсън, която предложи избор между тримата най-красиви според нея в отбора на САЩ.

„Джак си тръгна с най-много. Мераклии да го целунат бяха дори някои момчета“, разказа хубавицата.

Иначе нападателят на Ню Джърси Девилс минава за ерген, макар наскоро да бе забелязан в компанията на канадската поп изпълнителка Тейт Макрей. Официални потвърждения, че двамата имат връзка, обаче няма.

Хюс пък завърши финала с Канада с избити зъби и окървавена уста. „Не ми пука! Който иска да гледа зъбите ми, аз си гледам златния медал“, коментира хокеистът. Американският национален отбор по хокей на лед пренаписа историята, грабвайки олимпийското злато за първи път от 1980 година насам след драматична победа над Канада в продълженията в неделя.

Но въпреки еуфорията от триумфа, сърцата на играчите бяха изпълнени със скръб и почит към техния трагично загинал бивш съотборник Джони Годро.

През август 2024 година Джони Годро загина заедно с брат си Матю, след като бяха блъснати от пиян шофьор, докато карали велосипеди. Инцидентът се случи само три месеца след като 31-годишният нападател игра за САЩ на Световното първенство по хокей на лед. Докато американците се нареждаха за церемонията по награждаването след този толкова желан и драматичен триумф, фланелка номер 13 с името на Годро беше издигната от играчите. Този емоционален жест отново доказва, че не става дума само за спорт.

След като получиха своите златни медали, Зак Веренски и Дилън Ларкин отидоха на трибуните при семейството на Годро.Те изведоха две от децата му на леда, където малчуганите позираха с играчите за победната снимка, заедно с фланелката на баща си.

Момент, който със сигурност ще остане в историята на олимпийските игри.

Сред дивите празненства на американските фенове по трибуните, възгласите "Джони Хокей" огласиха залата. Феновете опредлено не са забравили своя герой.

"Той оказа голямо влияние на много момчета в нашата съблекалня, много от нас израснаха с него, играли са с него, прекарали са много време с него", добави капитанът Остън Матюс.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com