Малшанс за Гришо в Бризбейн

Българската тенис звезда Григор Димитров отпадна на осминафиналите на турнира от сериите "АТП 250" в Бризбейн, Австралия.

Двукратният шампион в състезанието загуби с 6:7, 3:6 от белгиеца Рафаел Колиньон, който премина през квалификациите.

Това беше първата среща между двамата тенисисти.

Колиньон започна участието си в Бризбейн от квалификациите, където победи с по 2:0 сета Александър Шевченко от Казахстан и Итън Куин от САЩ. В основната схема той надделя и над бившия "Топ 10" играч Денис Шаповалов с убедителното 6:4, 6:2, а сега спечели и срещу бившия номер 3 в света след 1 час и 49 минути игра.

С този успех белгиецът си осигури място на четвъртфиналите и със сигурност ще подобри личния си рекорд в световната ранглиста, като от понеделник се очаква да бъде сред топ 72 на света, информира "Фокус".

Следващият съперник на Рафаел Колиньон ще бъде американеца Брендън Накашима, който днес победи французина Куентин Алис с 2:0 сета.

