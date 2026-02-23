Отлична новина за Левски

Ключов защитник на Левски е все по-близо до завръщане на терена. Кристиан Макун вече поднови тренировки и в близките дни се очаква постепенно да премине към пълноценни занимания с отбора.

Липсата на венецуелския национал се усети в последните мачове, когато мястото му в центъра на отбраната беше заето от Никола Серафимов. Въпреки старанието на северномакедонския бранител, „сините“ не успяха да запазят стабилността и увереността в защита, които Макун обичайно осигурява.

Ако възстановяването му продължи по план, защитникът ще бъде на разположение за предстоящата среща срещу Локомотив София.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com