На Олимпиадата! Най-богата скиорка удари всички в земята

Най-богатият спортист на Олимпийските игри през 2026 г. спечели и рекордна бройка медали.
Китайската фрийстайл скиорка Айлийн Гу спечели злато в халфпайпа на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо.
Така Айлийн Гу стана най-титулираната свободна състезателка в историята на Олимпийските игри (както в злато, така и по общ брой медали).
Тя вече спечели сребро в биг еър и слоупстайл.
В Пекин китайката също спечели златни медали в биг еър и халфпайп, както и сребърен в слоупстайл.
Айлийн Гу оглавява списъка и с най-високо платените спортисти на Олимпийските игри през 2026 г.
Според Forbes, през последните 12 месеца 22-годишната китайка е спечелила 23 милиона долара, от които само 100 000 долара са на ски пистите – останалото е от рекламни договори.
