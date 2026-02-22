На Олимпиадата! Най-богата скиорка удари всички в земята

Най-богатият спортист на Олимпийските игри през 2026 г. спечели и рекордна бройка медали.

Китайската фрийстайл скиорка Айлийн Гу спечели злато в халфпайпа на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо.

Така Айлийн Гу стана най-титулираната свободна състезателка в историята на Олимпийските игри (както в злато, така и по общ брой медали).

Тя вече спечели сребро в биг еър и слоупстайл.

В Пекин китайката също спечели златни медали в биг еър и халфпайп, както и сребърен в слоупстайл.

Айлийн Гу оглавява списъка и с най-високо платените спортисти на Олимпийските игри през 2026 г.

Според Forbes, през последните 12 месеца 22-годишната китайка е спечелила 23 милиона долара, от които само 100 000 долара са на ски пистите – останалото е от рекламни договори.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com