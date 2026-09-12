Григор Димитров се изкачи с две места в световната ранглиста
Номер 1 в света остава испанецът Карлос Алкарас
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Номер 1 в света остава испанецът Карлос Алкарас
Двукратният шампион загуби от белгиеца Рафаел Колиньон
Димитров e шампион в Бризбейн през 2017 и 2024 година
Кой елиминира сърбина от турнира в Бризбейн
Ноле се класира за четвъртфиналите в Бризбейн
Григор има две победи в предишните си два мача с австралиеца Вукич през 2023 година
Победата бе втора за българина от два мача срещу Яник Ханфман
Взе го минути след изтеглянето на жребия
Любовната ми афера с Бризбейн започна преди 11 години, каза Димитров
Победи датчанина Холгер Руне
Утре Григор има мач на сингъл
От 2016 година насам Димитров и Мъри са играли само веднъж помежду си
Запали съпругата си и трите деца, след което се самоуби
Българинът отстъпи на поставения под №2 Кей Нишикори от Япония с 5:7, 5:7 след един час и 42 минути игра...
Българинът победи Джон Милман с 6:3, 6:4
Българската ракета Григор Димитров стартира по най-добрия начин 2016 г. В първия си мач от новия сезон, първата ни ракета и партньорът му на двойки Ке...
Бризбън. Григор Димитров и Танаси Кокинакис отпаднаха на полуфиналите на двойки на тенис турнира в Бризбън с награден фонд $494,310. Двамата бяха над...
Бризбън. Водещият български тенисист Григор Димитров се класира за полуфиналите и на сингъл на турнира в Бризбън (ATP 205 с награден фонд $494 310)....
Бризбейн. Номер 2 в световната ранглиста Мария Шарапова си осигури място на полуфиналите в Бризбейн, след като с лекота надви испанката Карла Суарес Н...
Бризбейн. Най-добрата ни ракета при мъжете Григор Димитров призна, че е доволен от успеха си на сингъл в Бризбейн, но добави, че не е очаквал толкова...